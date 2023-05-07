سر الرموز المرسومة على عباءة الملكة كاميلا خلال تتويجها

تميز رداء الملكة كاميلا بتطريز يدوي باستخدام خيط ذهبي ويصور رموزًا ذات مغزى للطبيعة، ولا سيما الأشكال الداخلية والزهور المحددة التي تحمل معنى خاصًا للزوجين والعائلة المالكة ككل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، رداء كاميلا الجديد، الذي تم تزيينه بخبرة من قبل المدرسة الملكية للتطريز (التي ترعى كاميلا)، تم تزيينه رسماته على هيئة نحل واخنافس ليعكس حب الزوجين الملكيين للعالم الطبيعي.

. سر الرموز السرية المرسومة على عباءة الملكة كامبلا خلال تتويجها

ويشير هذا الأمر إلى حب الملك والملكة للطبيعة والاستدامة والحفاظ على المناخ، بصفتهما ملكاً كانا دائمًا يحافظون على البيئة بالقرب من قلبها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الملك تشارلز ارتدى اليوم رداء الدولة نفسه الذي كان يرتديه جده الملك جورج السادس لتتويجه عام 1937 ، والذي يضم قطارًا طوله 15 قدمًا.

أما زوجته قدمت على إعادة تدوير ثوب قديم، حيث ارتدت رداءً صُنع لأول مرة للملكة إليزابيث الثانية في عام 1953 وتم تغيير حجمه للاحتفال.