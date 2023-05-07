زينت خمس قطع من الألماس الأكبر في العالم، التاج الملكي الفريد من نوعه الذي وضع على رأس الملكة كاميلا خلال حفل تتويجها أمس.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل”، أن الماس الموضوع بالتاج الملكي من عيار 3.106 قيراط، وكان بحجم نصف طوبة منزل أو قلب إنسان عندما تم اكتشافه لأول مرة وقت تصنيعه ليناسب التاج الملكي.

وفي تصرف نبيل قامت الملكة كاميلا بتكريم الملكة الراحلة من خلال إعادة تعيين تاج تتويجها بألماس Cullinan III و IV و V - والتي كانت جزءًا من المجموعة الشخصية للملكة الراحل.

القصة الحقيقية وراء تاج الملكة كاميلا ومجوهرات التتويج



وأفادت الصحيفة بأن هذه المرة الأولى في التاريخ الحديث التي لا تصنع فيه زوجة الملك تاج جديد خلال مراسم التتويج الملكية، حيث تتبع كاميلا جهود زوجها لتكون أكثر استدامة.

واكتفت الملكة المتوجة بإزالة أربعة من الأقواس الثمانية القابلة للفصل من التاج ، الذي صنعته شركة Garrard & Co لصالح Mary of Teck في عام 1911.

في السابق، تم وضع ماسات Cullinan III و IV مؤقتًا في التاج لتتويج عام 1911 وتم وضع Cullinan V في غطاء الرأس لتتويج الملك جورج السادس عام 1937.

القصة الحقيقية لماس كولينان، التي تم العثور عليها في عام 1905 ، هي قصة غامضة، حيث أثار البحث عن كنز لا مثيل له وقصص لعنة على كل من أخذه من الأرض الأفريقية.

القصة الحقيقية وراء تاج الملكة كاميلا ومجوهرات التتويج

وبدأت قصة الماسة التاج الملكي في أمسية صيفية حارة حين كان مدير Surface Manager فريدريك ويلز يستعد للعودة إلى المنزل بعد عمله بمنجم بريمير بالقرب من بريتوريا ع حيث اندفع عامل إلى مكتبه المؤقت قائلاً إنه رأى شيئًا بارزًا من الجدار الترابي للمنجم.

و باستخدام سكين الجيب الخاص به ، حث فريد على الجسم الذي يبرز منه 18 قدمًا تحت السطح.

في البداية ، اعتقد أن شخصًا ما كان يلعب خدعة عليه - كانت كتلة كبيرة من الزجاج - لكنه قام بتنظيف الأوساخ والغبار ، وأدرك أنه اكتشف ماسة ضخمة.

بالعودة إلى مكتب المناجم ، ضحك أحد العمال على ادعاء فريد ، وألقاه من النافذة ؛ ولكن تم استرجاع الحجر الكريم بسرعة ثم وزنه وقياسه.

وكانت الماسة تزن أكثر من نصف كيلو وطوله عشرة سنتيمترات، مما اذهل هذا الاكتشاف صاحب المنجم الذي اعتقد ان الامر مجرد مزحة.

في غضون ساعات، كانت القصة تدور في المنازل البسيطة لمجمع التعدين، وفي غضون أيام ، وصلت إلى بقية العالم.

طبعت الصحف في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وأمريكا نسخًا إضافية لتلبية الطلب العام على الأخبار، و بعد أسبوع تقريبًا من الاكتشاف، في 1 فبراير 1905 ، غادرت الماسة المنجم إلى جوهانسبرج حيث عُرضت في بنك ستاندرد.

على الرغم من ذلك ، سرعان ما أدركت شركة منجم بريمير أن لديها مشكلة، حيث كان الماس ببساطة ثمينًا للغاية بحيث لا يمكن الاحتفاظ به في جنوب إفريقيا.

ما أعقب ذلك كان عملية لتهريبه إلى لندن والتي يمكن أن تأتي مباشرة من صفحات رواية ويلبر سميث.

فيما تم إخفاء الماسة النادرة في صندوق قبعة خاص بزوجة موظف كبير في الخدمة البريدية في جنوب إفريقيا وتم نقلها بالقطار البخاري من جوهانسبرج إلى كيب تاون.

ثم تم وضعها في البريد العادي للطرود وأرسلت سراً إلى لندن أثناء وجودها على متن نفس السفينة ، حيث تم وضع صخرة لا قيمة لها في صندوق بسكويت ، وحُبست في خزنة القبطان ، ووضعت تحت حراسة مسلحة على مدار 24 ساعة.

وصل الماس إلى المملكة المتحدة في أوائل أبريل 1905 ، لكنه ثبت أنه أكبر من أن يُباع. في عام 1907 ، اقترح الجنرال لويس بوتا ، رئيس وزراء ترانسفال المنتخب حديثًا ، شرائه وإهدائه للملك إدوارد السابع (الذي كان ملك جنوب إفريقيا آنذاك) كرمز لولائهم.

القصة الحقيقية وراء تاج الملكة كاميلا ومجوهرات التتويج

لقد كان عرضًا مثيرًا للجدل ، ولكن تم قبول الماسة رسميًا من قبل الملك كهدية في عيد ميلاده السادس والستين.

في 9 نوفمبر 1907 ، سافرت إلى محطة السكة الحديد الملكية في ولفرتون بالقرب من ساندرينجهام ، في عربة من الدرجة الأولى مع مرافقة ضخمة من الشرطة ، لتقديمها إلى العائلة المالكة.

فيما استغرق الأمر ثمانية أشهر من جوزيف آشر شقيق أبراهام لتقسيم وتقطيع الماس إلى القطع التسع الرئيسية ، كولينان الأول إلى كولينان التاسع ، والتي تعد الآن من بين المجوهرات الأكثر قيمة والأكثر قيمة للعائلة المالكة.

ليصنع بعدها التاج الملكي المميز التي ترتديه المكلة كاميلا بعد تتويجها به في حفل اسطوري حضرة الملايين.