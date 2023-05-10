عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب أوبل أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه

أوبل أسترا 2006
أوبل أسترا 2006

سيارة أوبل أسترا تقدم في أسواق السيارات من قبل الصانع الألماني، وتنتمي أوبل أسترا موديل 2006 إلى فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، وحظيت سيارة أوبل أسترا على إعجاب المواطنين؛ لما يتوافر بها من مميزات حديثة، بالإضافة إلى تصميمها الشبابي ومحركها القوي، كما أنها تعرض للبيع في سوق المستعمل بأسعار مناسبة للجميع.

أوبل أسترا موديل 2006

باقي 10 أيام|فرصة.. اشتري أوبل كروس لاند 2023 بـ 140 ألف جنيه

أسعار أوبل موكا الجديدة بالسوق المصري | صور

مقصورة أوبل أسترا

أوبل أسترا موديل 2006

زودت مقصورة أوبل أسترا السيدان بالعديد من التجهيزات الحديثة منها،  زجاج كهربائي، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، ووسائد هوائية، وسنتر لوك ، وفرامل ABS، وكاسيت، وتكييف مانيوال، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، ودرج تخزين أضافي بالتابلوه الأمامي، وشاشة تعمل باللمس، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الأبواب من الداخل، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وفرش مقاعد من الجلد، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، ومساحة تخزين صغيرة أمامي ناقل الحركة.

محرك أوبل أسترا

أوبل أسترا موديل 2006

تحتوي سيارة أوبل أسترا السيدان علي ناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وتقدم للبيع باللون الأسود، وبها محرك سعه 1500 سي سي، ولكن يوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تصميم أوبل أسترا الخارجي

أوبل أسترا موديل 2006

تظهر سيارة أوبل أسترا السيدان من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي ، إضاءة داخلية وخارجية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار أوبل، وجنوط للكاوتش، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وإشارات أمامية تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومرايات جانبية كهربائية، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي الحقيبة الخلفية للسيارة.

سعر أوبل أسترا

أوبل أسترا موديل 2006

تتوافر سيارة أوبل أسترا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

اوبل استرا مواصفات أوبل أسترا 2006 سعر أوبل أسترا 2006 أسعار أوبل أسترا 2006 مميزات أوبل أسترا 2006

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

تحت 80 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بمواصفات مميزة| صور

مازدا وسوبارو.. سيارات يابانية زيرو تبدأ من 720 ألف جنيه

لأول مرة.. سوبارو تصنع حقائب من الوسائد الهوائية بـ575 جنيها| صور

سعر سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك في مصر| صور

خلال أيام.. أودي A3 موديل 2023 بـ168 ألف جنيه

سيارة SUV تيربو 2023 بـ700 ألف جنيه| صور

كوبرا فورمينتور الفيس ليفت تظهر في تصميم تخيلي قبل إنتاجها

الموعد النهائي لـ مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج| تفاصيل

ترشيحاتنا

قبل انطلاق الاجتماع الرباعي.. تصريحات مهمة لوزير الخارجية الروسي بشأن سوريا

برنامج جديد للأهلي في توسن بسبب ضغط المباريات

الأهلي يعلن جاهزية الشحات لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

القباج: الأسر الأولى بالرعاية استخدمت التحويلات النقدية في تحسين جودة نظامهم الغذائي

دوي انفجار يهز العاصمة السورية دمشق

تعرف على تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

فيديو

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ