اركب أوبل أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه

سيارة أوبل أسترا تقدم في أسواق السيارات من قبل الصانع الألماني، وتنتمي أوبل أسترا موديل 2006 إلى فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، وحظيت سيارة أوبل أسترا على إعجاب المواطنين؛ لما يتوافر بها من مميزات حديثة، بالإضافة إلى تصميمها الشبابي ومحركها القوي، كما أنها تعرض للبيع في سوق المستعمل بأسعار مناسبة للجميع.

أوبل أسترا موديل 2006

مقصورة أوبل أسترا

أوبل أسترا موديل 2006

زودت مقصورة أوبل أسترا السيدان بالعديد من التجهيزات الحديثة منها، زجاج كهربائي، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، ووسائد هوائية، وسنتر لوك ، وفرامل ABS، وكاسيت، وتكييف مانيوال، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، ودرج تخزين أضافي بالتابلوه الأمامي، وشاشة تعمل باللمس، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الأبواب من الداخل، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وفرش مقاعد من الجلد، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، ومساحة تخزين صغيرة أمامي ناقل الحركة.

محرك أوبل أسترا

أوبل أسترا موديل 2006

تحتوي سيارة أوبل أسترا السيدان علي ناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وتقدم للبيع باللون الأسود، وبها محرك سعه 1500 سي سي، ولكن يوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تصميم أوبل أسترا الخارجي

أوبل أسترا موديل 2006

تظهر سيارة أوبل أسترا السيدان من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي ، إضاءة داخلية وخارجية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار أوبل، وجنوط للكاوتش، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وإشارات أمامية تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومرايات جانبية كهربائية، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي الحقيبة الخلفية للسيارة.

سعر أوبل أسترا

أوبل أسترا موديل 2006

تتوافر سيارة أوبل أسترا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .