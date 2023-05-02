سيارات أوبل 2023 تباع في مصر بأسعار جديدة

زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا مازالت مستمرة ولا تتوقف، حيث أثرت الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات علي أسعار السيارات الجديدة 2023 المنتجة والمتواجدة لدي الوكلاء والموزعين، وجاءت السيارات المتوافرة بأسعار مرتفعة جدا، ولم يثبت السعر علي تلك الأسعار ولكن مازالت مستمرة في الزيادة بشكل جنوني .

بناء علي ذلك تم زيادة أسعار جميع طرازات أوبل موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري وتبدأ تلك الزيادات من 50 ألف جنيه وتصل الي 80 ألف جنيه :

1- أوبل موكا

يصل سعة خزان وقود سيارة اوبل كورسا الي 44 لتر ، وتننج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 ح187 صان، وتستهلك سيارة اوبل كورسا من الوقود 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصلا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعة اوبل كورسا القصوى الي 207 كم/ساعة .

سيارة اوبل كورسا 2023 الهاتشباك

تباع سيارة اوبل كورسا موديل 2023 الجديدة في سوق السيارات المصري بسعر 809 ألف جنيه للفئة الأولي و 869 ألف جنيه للفئة الثانية بزيادة قدرها 50 ألف جنيه عن سعرها السابق .

2- اوبل كروس لاند

تخرج سيارة اوبل كروس لاند قوة 110 حصان، وتحتاج الي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع سيارة اوبل كروس لاند من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر، وتلم محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 205 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 178 كم/ساعة .

سيارة اوبل كروس لاند موديل 2023

تقدم سيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 داخل السوق المصري بأسعار جديدة تبدأ من 859 ألف جنيه للفئة الأولي، و 939 ألف جنيه للفئة الثانية، وجاءت تلك الأسعار بزيادة عن السابق بمقدار 80 ألف جنيه .

3- اوبل موكا

تحتوي سيارة اوبل موكا علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر، وتتسارع سيارة اوبل موكا من 0-100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتستهلك 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 200كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

سيارة اوبل موكا موديل 2023

تتوافر سيارة اوبل موكا موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بأسعار جديدة تبدأ من مليون و 49 ألف جنيه للفئة الأولي، و جاءت الفئة الثانية بسعر مليون و 119 ألف جنيه، بزيادة 70 ألف جنيه عن أسعارها السابقة .