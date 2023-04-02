بـ 55 ألف جنيه اشتر أوبل كورسا.. لو ليك في الهاتشباك

تعتبر فئة الهاتشباك واحدة من الطرازات المرغوبة للكثير من محبي عالم السيارات، نسبة إلى ابعادها الهيكلية المتقاربة نسبيًا مقارنة بالسيارات الاخرى، بالاضافة إلى سهولة التنقل والاصطفاف في الاماكن المزدحمة.

وتتصدر السيارة اوبل كورسا موديل 1998 سوق السيارات المستعملة كواحدة من اشهر سيارات الهاتشباك التي قدمها الصانع الالماني، والتي اتسمت بالاعتمادية إلى جانب ادائها القوى مقارنة بعدد كبير من سيارات اخرى لهذا الجيل.

اوبل كورسا موديل 1998 هاتشباك

وظهرت السيارة اوبل كورسا موديل 1998 عبر احدث الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات عبر الانترنت، وهي تتمتع بحالة جيدة، ولكن ينقصها بعض اعمال الطلاء الخارجية البسيطة، بينما تمتعت بجنوط رياضية واطارات جيدة.

اوبل كورسا موديل 1998 هاتشباك

وتؤكد التفاصيل الخاصة بهذه النسخة انها تتمع بحالة الفبريقا من الداخل، مع تمتعها بفرش جلد للمقاعد، بالاضافة إلى سلامة حالة البطارية، ووجود نظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات، ومدخل AUX و USB، إلى جانب قفل مركزي للابواب، ونوافذ كهربائية أمامية.

اوبل كورسا موديل 1998 هاتشباك

وتحتوي السيارة اوبل كورسا على قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1000 سي سي و 1400 سي سي لبعض الاصدارات، ولكن تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات يدوي "مانيوال" يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

اوبل كورسا موديل 1998 هاتشباك

سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1998

قدمت السيارة اوبل كورسا موديل 1998 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية بلغت 55 الف جنيه