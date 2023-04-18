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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل العيد.. بيع واشتري عربيتك قبل زيادة الأسعار| صور

قبل العيد بيع واشتري
قبل العيد بيع واشتري عربيتك

دائما ما ترتفع أسعار السيارات عند قدوم الأعياد والمناسبات، وبالتالي يكون هناك وقت كافي أمام المواطنين لبيع وشراء سيارتهم قبل ارتفاع أسعارهم .

 حيث يحتاج المصريين الي سيارات مستعملة وبمواصفات مميزة لتسهل عليهم التنقل خلال الأعياد مع أسرهم للتنزه، ويتوافر في سوق المستعمل المصري الكثير من السيارات المناسبة للشراء الآن قبل العيد وهي سيارة اوبل كورسا، وفيات تيمبرا، وبورتو ويرا، وسكودا أوكتافيا، وبي إم دبليو 525 .

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يقدم موقع صدى البلد 5 سيارات مستعملة متاحين للشراء الآن قبل عيد الفطر المبارك :

1- فيات تمبرا

تستخدم سيارة فيات تمبرا موديل 1990 علبة تروس مانيوال، وتملك محرك سعة 1500 سي سي، مكنها من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ويوجد بسيارة فيات تمبرا رخصة سارية .

فيات تمبرا 1990

سيارة فيات تمبرا موديل 1990 تباع في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 69 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- بروتون ويرا

تقدم سيارة بروتون ويرا موديل 1999 للبيع باللون النبيتي، وتملك سيارة بروتون ويرا محرك سعة 1600 سي سي، وبها ناقل حركة اوتوماتيك، وقامت بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنة ونصف، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية.

سيارة بروتون ويرا 1999

سعر  بروتون ويرا موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- بي إم دبليو 525

قامت سيارة بي إم دبليو 525 موديل 1992 بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتقدم للبيع باللون الأبيض، وتملك محرك سعة 2800 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخليةـ وتحتاج الي دهانات خارجية.

سيارة بي إم دبليو 525 موديل 1992

يبلغ سعر سيارة  بي إم دبليو 525 موديل 1992 في سوق السيارات المصري للمستعمل 115 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

4-  سكودا اوكتافيا

تملك سيارة  سكودا اوكتافيا موديل 1998 محرك سعة 1600 سي سي، وقامت بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، وتقدم سيارة سكودا اوكتافيا للبيع باللون الأحمر، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 5 شهور .

سكودا اوكتافيا 1998

تباع سيارة سكودا اوكتافيا موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- اوبل كورسا

تنتمي سيارة اوبل كورسا موديل 2005 الي فئة السيارات السيدان، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف كم/ساعة، وبها ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ويوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

سيارة اوبل كورسا موديل 2005

يصل سعر سيارة اوبل كورسا موديل 2005 في سوق السيارات المصري الي 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات تمبرا بروتون ويرا بي ام دبليو 525 سكودا اوكتافيا أوبل كورسا سوق السمتعمل المصري

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