سوزوكي جيمني وفيتارا 2023 الاَن بأسعار جديدة

يشهد قطاع السيارات عالميا الأن العديد من الأزمات التي أثرت بالسلب علي إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك يعود الي عدم ثبات سعر الدولار، بالإضافة الي نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وذلك أدي الي عدم توافر الكثير من الطرازات من موديلات 2023 .

يعرض موقع صدى البلد الأسعار الجديدة لسيارة سوزوكي جيمني و فيتارا موديل 2023 بعد زيادة أسعارهم :

1- سوزوكي فيتارا

سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023

تخرج سيارة سوزوكي فيتارا قوة تصل الي 120 كم/ساعة، وتستهلك 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع سيارة سوزوكي فيتارا من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية.

-سعر سوزوكي فيتارا

سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 تباع بسعر 899 ألف جنيه، بدلاً من 824 ألف، بزيادة تصل إلي 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 تباع بسعر 909 ألف جنيه، بدلاً من 834 ألف جنيه، بزيادة 75 ألف جنيه .



2- سوزوكي جيمنى

سيارة سوزوكي جيمنى موديل 2023

تستهلك سيارة سوزوكي جيمنى من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج سيارة سوزوكي جيمنى قوة تصل الي 102 حصان، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، ويصل سعة خزان وقودها الي 40 لتر، وتخرج عزم دوران 130 نيوتن/متر.

-سعر سوزوكي جيمنى

سيارة سوزوكي جيمنى موديل 2023

تباع سيارة سوزوكي جيمنى موديل 2023 بسعر 984 ألف جنيه، بدلاً من 909 ألف جنيه، بزيادة 75 ألف جنيه، للفئة الأولي، وتباع الفئة الثانية من سوزوكي جيمنى بسعر 994 ألف جنيه، بدلا من 919 ألف جنيه، بزيادة قدرها 75 ألف جنيه مصري .