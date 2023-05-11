والد عروس تريند من يؤتمن على العرض: مش بنتي وصاحبة الفيديو تريد الشهرة

قال ناصر مخلوف والد عروس بلقاس ابنة محافظة الدقهلية، والتي رفض كتابة قائمة لها تحت شعار"من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال"، إن صاحبة الترند التى قامت بادعاءات كاذبة بأنها طلقت من زوجها وهم أصحاب هذا الشعار، فهي لا تمت لنا بصلة ولا نعرفها، فابنتي مريم تزوجت 2021 وأنجبت الآن فريدة 7 شهور وزوجها محمد مهندس يعمل بإحدى الشركات العالمية وأن صاحبة واقعة الفيديو قامت بحذف اسم مريم ومحمد زوجها أثناء عرضها الفيديو، متسائلا: لا أدري لما تفعل ذلك هل من أجل الشهرة أو من أجل ماذا؟



وأضاف مخلوف "أنه مر عامين على زواج ابنته مريم ومحمد وهما في سعادة وحياة زوجية مستقرة وأن ابنته ستناقش الماجستير خلال الفترة القادمة، موجها رسالته إلى السيدة المطلقة التي ادعت أنها صاحبة هذا الشعار "إنتي واقعتك كانت عام 2014 وإنتي من محافظة الإسكندرية وزوج ابنتى كان فى الصف الأول الثانوى وهو جارنا كذلك ابنتى تزوجت في 2021 فما وجه الصلة بينك وبين ابنتى ومن أنتي حتى تقومين بعمل ذلك وما الغرض من ذلك بأن تزجى بنا فى ذلك".

وتعود تفاصيل الواقعة منذ عامين، القصة جاءت خلال عقد قران شاب مصري يدعى محمد علي المعداوي، من محافظة الدقهلية، شمال البلاد، حيث فوجئ بوالد خطيبته مريم ناصر عبد اللطيف مخلوف، يرفض كتابة قائمة منقولات ويصر على كتابة هذه العبارة فقط، طالبا من العريس أن يوقع عليها في واقعة ولفتة نادرا ما تحدث في مصر.