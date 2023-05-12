خلفا للعميد.. لوك إيميل يكشف لـ صدى البلد موقفه من تدريب المصري

كشف المدير الفني البلجيكي لوك إيميل، موقفه من تدريب فريق المصري البوسعيدي خلفا للعميد حسام حسن.

كان نادي المصري أعلن مؤخرا إقالة حسام حسن من تدريب الفريق، وتعيين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا مؤقتا للفريق.

وقال لوك إيميل في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد":" يبدو أن أحد الوكلاء طرح اسمي على إدارة المصري رغم أنني لست متعاقدا مع أي وكيل في الفترة الحالية، ولكن على أي حال لا يوجد أي شيء حتى الآن.

وأضاف:" أنا مهتم جدا بالعودة إلى مصر، وإذا قدم لي نادي المصري عرضا سأوافق، إنه يمتلك فريقا جيدا ولديه طموح ومصنف ضمن أفضل 5 أو 6 أندية في مصر، بغض النظر عن وضع الفريق في الفترة الأخيرة".

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا دخول نادي المصري في مفاوضات مع لوك إيميل لتدريب الفريق.

وسبق وأن درب لوك إيميل فريق طلائع الجيش خلال الفترة من 22 نوفمبر 2018 حتى 7 يوليو 2019.