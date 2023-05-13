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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9.4 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 2431 مبايعة بقيمة 7.23 مليار درهم منها 170 مبايعة أراض بقيمة 1.89 مليار درهم و2261 مبايعة شقق وفلل بقيمة 5.34 مليار درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 300 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية تليها مبايعة بقيمة 148 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 128 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 57 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية.

و تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 251 مبايعة بقيمة 233 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 231 مبايعة بقيمة 891 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 216 مبايعة بقيمة 525 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 1.89 مليار درهم منها 91 رهن أراض بقيمة 191.53 مليون درهم و446 رهن فلل وشقق بقيمة 1.7 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 234 مليون درهم وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 182 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 144 هبة بقيمة 272.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 41 مليون درهم.

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