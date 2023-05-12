أرخص 5 سيارات أوروبية "زيرو" مقدمة بالسوق المصري .. منها ستروين وبيجو

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المنوعة، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية، أو التصميم الخارجي بين فئة السيدان والهاتشباك والـ SUV، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ ومنها السيارات الاوروبية، والتي تحظى بشعبية كبيرة ايضا داخل السوق المحلي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ارخص 5 سيارات اوروبية في مصر وابرز مواصفاتها الفنية

5 سيارات اوروبية

1 – ستروين سي اليزيه موديل 2023

تقدم السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.7 ثانية، وتقدم السيارة من خلال فئتين الاولى بسعر 559 الف جنيه والثانية تصل إلى 559 الف جنيه.

5 سيارات اوروبية

2 – بيجو 301 موديل 2023

تبدأ اسعار السيارة بيجو 301 موديل 2023 من 624.990 جنيه للفئة الاولى، بينما تقدم الفئة الثانية بسعر 654.990 جنيه، وتعمل هذه السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل حركة سداسي السرعات "أوتوماتيكي"، وقوة اجمالية قدرها 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى القدرة على التسارع خلال 12.1 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات اوروبية

3 – ستروين C3 موديل 2023

تنتمي السيارة ستروين C3 موديل 2023 إلى فئة الهاتشباك، وهي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 674 الف جنيه للفئة FEEL، حتى 759 الف جنيه للفئة عالية التجهيزات SHINE، وتستمد السيارة قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات جر امامي، بينما يتمكن محرك السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصانا.

5 سيارات اوروبية

4 – رينو سانديرو موديل 2023

تأتي السيارة رينو سانديرو موديل 2023 من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي يبلغ 565 الف جنيه، وهي سيارة تضم محرك 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من نقطة الثبات وصولاً لـ 100 كم/س في غضون 12.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كم.

5 سيارات اوروبية

5 – رينو ستيب واي موديل 2023

تقدم الفئة الاولى محليًا بسعر 585 الف جنيه، و 595 الف جنيه لاسعار الفئة الثانية، بينما تعتمد السيارة في قدراتها الفنية على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، وسرعة قصوى تصل لـ 175 كم/ساعة.