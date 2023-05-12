عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات أوروبية "زيرو" مقدمة بالسوق المصري .. منها ستروين وبيجو

5 سيارات اوروبية
5 سيارات اوروبية

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المنوعة، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية، أو التصميم الخارجي بين فئة السيدان والهاتشباك والـ SUV، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ ومنها السيارات الاوروبية، والتي تحظى بشعبية كبيرة ايضا داخل السوق المحلي.

5 سيارات جديدة في مصر .. بـ 400 ألف جنيه | اشتري زيرو

تشتري ايه بـ 500 الف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ارخص 5 سيارات اوروبية في مصر وابرز مواصفاتها الفنية 

5 سيارات اوروبية

1 – ستروين سي اليزيه موديل 2023 

 

تقدم السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.7 ثانية، وتقدم السيارة من خلال فئتين الاولى بسعر 559 الف جنيه والثانية تصل إلى 559 الف جنيه.

5 سيارات اوروبية

2 – بيجو 301 موديل 2023 

 

تبدأ اسعار السيارة بيجو 301 موديل 2023 من 624.990 جنيه للفئة الاولى، بينما تقدم الفئة الثانية بسعر 654.990 جنيه، وتعمل هذه السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل حركة سداسي السرعات "أوتوماتيكي"، وقوة اجمالية قدرها 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى القدرة على التسارع خلال 12.1 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات اوروبية

3 – ستروين C3 موديل 2023 

 

تنتمي السيارة ستروين C3 موديل 2023 إلى فئة الهاتشباك، وهي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 674 الف جنيه للفئة FEEL، حتى 759 الف جنيه للفئة عالية التجهيزات SHINE، وتستمد السيارة قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات جر امامي، بينما يتمكن محرك السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصانا.

5 سيارات اوروبية

4 – رينو سانديرو موديل 2023 

 

تأتي السيارة رينو سانديرو موديل 2023 من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي يبلغ 565 الف جنيه، وهي سيارة تضم محرك 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من نقطة الثبات وصولاً لـ 100 كم/س في غضون 12.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كم.

5 سيارات اوروبية

5 – رينو ستيب واي موديل 2023 

 

تقدم الفئة الاولى محليًا بسعر 585 الف جنيه، و 595 الف جنيه لاسعار الفئة الثانية، بينما تعتمد السيارة في قدراتها الفنية على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، وسرعة قصوى تصل لـ 175 كم/ساعة.

سيارات سيارات أوروبية 5 سيارات أوروبية ارخص 5 سيارات سعر ارخص 5 سيارات اوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

روّج أدوية محظورة | قرار عاجل في السعودية بشأن صيدلي مصري

عاجل.. تشكيل الترجي التونسي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

موضوعات متعلقة

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي موديل 2023 .. صور

سعر ومواصفات هوندا اكورد الجديدة في مصر .. صور

أحدث أسعار سيات اتيكا موديل 2023 بمصر

السعر الجديد لـ سيات ابيزا موديل 2023 .. صور

سعر جديد لـ ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 داخل السوق المصري

سعر أغلى سيارة هاتشباك من سوزوكي بالسوق المصري

بـ 165 ألف جنيه..اركب شيري تيجو 7 برو 2022 واستفد بهذه الفرصة

5 سيارات جديدة في مصر .. بـ 400 ألف جنيه | اشتري زيرو

ترشيحاتنا

«إوعى تشبع».. حسام موافي يحذر من الأكل الكثير.. فيديو

بعد توسط السعودية لحل أزمة السودان.. بيان عاجل من الاتحاد الأوروبى

رايحة تحفظ قرآن .. الجارة الخائنة أنهت حياة رودينا بمأساوية في نجع حمادى

قرار مهم من العراق بشأن خفض إنتاج النفط

مصرية الجنسية .. قصة سعودي عثر على والدته بعد 32 عامًا َ

العربي يتوج بلقب كأس أمير قطر لأول مرة منذ عام 1993

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

مخرج وفخور ببلدي.. صاحب واقعة بنر الاهرامات يروي تفاصيل الفيديو الذي اثار الجدل

على طريقة حسام موافي.. كيف تكتشف الكوليسترول الضار في الأطعمة ؟ 

تصيبك بالشيخوخة.. 4 أجزاء من الدجاج احترس من تناولها

فيديو

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

صدمة تضرب الترجي وغيابات بالجملة | هل يفعلها الأهلي ؟

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ