شعبة الذهب تكشف تفاصيل تنفيذ قرار الإعفاء من الجمارك والضريبة

كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، تفاصيل تفاصيل قرار إعفاء الذهب من الجمارك، قائلا: إنه بالنسبة للوافدين أو القادمين من الخارج إلى مصر تم السماح لهم بأن يأتوا بكمية من الذهب معهم .

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن كمية الذهب مهما كانت معفاة من الجمارك خاصة السبائك والجنيهات الذهبية ستدخل مصر مجانا، ولكن سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة علي المشغولات الذهبية، موضحا أنه كان يتم على الذهب الذى يأتي بصحبة راكب سداد رسوم الجمارك والحكومة أعفت الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر.

وتابع سكرتير عام شعبة الذهب، أنه لا يوجد أى كمية محددة للذهب، لافتا: "كنا نقترح أنها تكون فى حدود 100 أو 150 جرام، ولكن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء أنه لايوجد كمية.