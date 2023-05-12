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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فعل فاضح | الموسيقيين تكشف تفاصيل القبض على مؤدي المهرجانات بالشيخ زايد

مؤدي المهرجانات
مؤدي المهرجانات " السادات "

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، تفاصيل القبض علي مؤدي المهرجانات " السادات ".

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي محمد موسي، أن تلك الواقعة تمثل تحريات، والتي ذهبت إلى المباحث، ومن المباحث إلى إذن من النيابة العامة، لأن الفيلا التي قام بعمل الفعل الفاضح يعد منزل خاص، وبناء عليه تم ضبط المتهمين.

وتابع المتحدث باسم نقابة الموسيقيين: “السادات لا ينتمي إلى النقابة.. وهو لا عضو عام أو عضو منتسب.. وبالتالي النقابة لا تكون مسئولة عنه.. ولو فرض أن يقوم عضو نقابة مثل هذا الفعل.. فتقوم النقابة بنزع عضويته”.

نقابة الموسيقيين الدكتور محمد عبد الله مؤدي المهرجانات السادات خط احمر

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