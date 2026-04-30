الرقابة المالية : إطلاق منهج الثقافة المالية لطلاب الثانوية خطوة لبناء جيل واعٍ اقتصاديًا

كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في نشر منهج “الثقافة المالية” لطلاب المرحلة الثانوية، في خطوة تستهدف دعم الوعي المالي وترسيخ مفاهيم الشمول المالي لدى النشء.

وأوضح خلال حواره مع هشام موسى مراسل برنامجه "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن توقيع المذكرة جاء داخل مقر البورصة المصرية بوسط القاهرة، بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب مؤسسة “سبريكس” اليابانية وجامعة هيروشيما، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء.

وأوضح عزام أن المبادرة تعتمد على أساليب تعليمية تفاعلية ومحاكاة واقعية لآليات العمل داخل أسواق المال، بما يساعد الطلاب على فهم كيفية الاستثمار والتعامل مع الأدوات المالية المختلفة بصورة عملية مبسطة، وليس فقط نظريًا داخل الفصول الدراسية.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف الفئة العمرية من 15 إلى 21 عامًا، بهدف إعداد جيل قادر على فهم آليات الاستثمار وإدارة الأموال، والتعامل مع الأنشطة المالية غير المصرفية بوعي أكبر، بما يعزز قدراتهم المستقبلية في التعامل مع السوق.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في نشر الثقافة المالية داخل المجتمع، من خلال ربط التعليم بسوق المال بشكل عملي، بما يسهم في بناء قاعدة شبابية أكثر وعيًا واستعدادًا للمشاركة في النشاط الاقتصادي.

