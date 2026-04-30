جيل جديد في الطريق .. رئيس البورصة : المناهج المالية توسع قاعدة المستثمرين

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن إدراج منهج الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء وعي اقتصادي مبكر لدى الأجيال الجديدة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع مؤسسات دولية.

وأوضح خلال حواره مع هشام موسى مراسل برنامجه "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مفاهيم الاستثمار والإدارة المالية لدى الطلاب، بما يسهم في نشر ثقافة الادخار والاستثمار، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال إعداد جيل أكثر وعيًا بأدوات السوق وآلياته.

وأشار إلى أن هذا التوجه سينعكس مستقبلاً على زيادة أعداد المتعاملين في السوق، حيث يسهم في خلق جيل جديد من المستثمرين القادرين على التعامل مع البورصة بوعي وفهم، ما يؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركين وزيادة حجم التداول.

وأضاف أن ارتفاع مستوى الثقافة المالية يعزز من عمق السوق ويزيد من كفاءته، من خلال تحقيق توازن أكبر بين قوى العرض والطلب، وهو ما يرفع من جاذبية السوق أمام المستثمرين، خاصة الأجانب، الذين يولون اهتمامًا كبيرًا بمدى وعي واستقرار الأسواق.

وشدد على أن تنمية الوعي الاستثماري تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم تنافسية السوق المصري، مؤكدًا أن هذه المبادرات التعليمية تسهم في ترسيخ مكانة البورصة المصرية كمحور رئيسي لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

