تموين المنيا تكشف حجم توريد القمح حتى الآن.. ومفاجأة في سعر الإردب

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه تم استلام 2 مليون طن قمح محلي من المزارعين، مشيرا إلى أن ذلك جاء بالرغم من قرار وزير التموين أن التوريد إختياري، أى أنه لا يوجد إجبار للفلاح أو المزارع لتوريد القمح.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي محمد موسي، أن توريد القمح هذا العام كان فى زيادة كبيرة جدا، موضحا أنه يتم استلام من 25 إلى 27 أردب قمح للفدان هذا العام.

وتابع وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أن رفع أو زيادة سعر توريد القمح إلى 1500 جنيه قام بعمل طفرة كبيرة جدا، شاكرا وزير التموين والرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار.