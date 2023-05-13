بفستان جينز .. جويل مردينيان تستعرض قوامها في أحدث إطلالة

تحرص الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان مشاركة متابعيها بإطلالاتها المتنوعة المستوحاة من أحدث صيحات الموضة لتستعرض قوامها الممشوق ومنحنيات جسدها بشكل لافت.



وظهرت الإعلامية اللبنانية في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام، بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا مكشوفا وقصيرا صمم من قماش الجينز .

واختارت جويل ترك خصلات شعرها الذهبي منسدل بشكل انسيابي فوق كتفيها ووضعت مكياجًا جذابًا ليتناسب مع ملامحها الجذابة وفضلت لون الاحمر الفاقع في الشفاه.

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.



الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.