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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقفة احتجاجية بنابلس منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

صدى البلد

انطلقت وقفة احتجاجية للفصائل الفلسطينية منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بنابلس.

وقال الناطق باسم لجنة مؤسسات وفعاليات نابلس غسان حمدان عن المسيرة الاحتجاجية أنها وقفة مساندة لقطاع غزة على الشهداء وسط مدينة نابلس بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة فيما يحدث في قطاع غزة واستهداف الاحتلال للاطفال والمدنين، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن المجتمع الدولي أصبح على دراية بما يفعله الاحتلال والسياسة المتبعة والتي تستهدف فلسطين خاصة في نابلس وجنين.


وشدد حمدان على التكاتف وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

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