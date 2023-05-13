تعليق صادم من مجدي عبدالغني بعد خسارة الزمالك من الإسماعيلي

خسر الزمالك أمام الاسماعيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الاسماعيلية، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الإسماعيلي يبتعد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط.. والزمالك يبتعد خطوة جديدة عن دوري الأبطال الموسم المقبل"

وتابع: "الإسماعيلي يكسر العقدة ويفوز على الزمالك لأول مرة منذ 2018 في الدوري"..

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 43 نقطة بينما يقبع الإسماعيلى فى المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.