خالد الغندور يصب غضبه على التحكيم بعد خسارة الزمالك

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "اي انسان بيفهم كورة و اي حكم في العالم يشوف الكرة فاول واضحة وضوح الشمس لكن ان محمد عادل يري شيءٍ مختلف عن كل العالم بما فيهم حكم الفار. يضع علامة استفهام كبيرة لقراره الغريب و يا تري الحملة اللي انعملت علي وليد عبد الرازق و هو بيحكم بدون فار و تم ايقافه امال كابتن محمد عادل اللي شاف اللعبة و لم يحتسبها و اللي الفار استدعاه و برده لم يحتسبها نقول عليه ايه"



بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.