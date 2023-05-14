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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. التموين تعلن انخفاض أسعار الذهب ووزير النقل: لو جبت أكل قطط وكلاب بقرض احجر عليا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


تفاصيل غلق هرم خوفو أمام الزوار .. السياحة توضح
كشفت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، تفاصيل غلق هرم خوفو أمام الزوار.


التموين تعلن انخفاضًا ملحوظا في أسعار الذهب لهذا السبب
كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب بفضل قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.


رئيس الشعبة يكشف مفاجأة عن أسعار الدواجن في الأسواق
‏قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن أن بالفعل أسعار الدواجن انخفضت في الأسواق ونحن قد هوجمنا بشدة وقت ارتفاع أسعار الدواجن وكانت هذه مجرد أزمة في الأعلاف.


مشروعات تنموية.. وزير النقل: لو جبت أكل قطط وكلاب بقرض "احجر عليا"
أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن القطار الكهربائي السريع يخدم حركة السياحة في مصر بشكل كبير، والقطار الكهربائي السريع يساهم في توفير الوقت وتعظيم نقل البضائع .


رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: وضعنا قواعد للجلسات ومدونة للسلوك
‏قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هذا المشهد الجامع في الجلسات الافتتاحية بالتوجهات المختلفة، والآراء التي أثيرت، واهتمام الرئيس السيسي، وكلمته المسجلة، كل ذلك كان نتيجة لعمل منظم كان على مدار السنة الماضية، وكل  هؤلاء الناس جلسوا على طاولة واحدة بأفكار مختلفة، لا يعرفون بعضهم البعض، ولا يوجد سبق تعامل فيما بينهم.


بتوجيهات الرئيس| هيئة التأمين الاجتماعي: عربات متنقلة بالمحافظات لخدمة أصحاب المعاشات

‏قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن كعهدنا دائما مع الرئيس السيسي وهي المتابعة الدؤوبة لكافة نواحي العمل، عرضنا عليه اليوم تطورات خطة الهيئة و رؤيتها المستقبلية لتقديم خدمة مميزة.


عضو بالبورصة المصرية: صندوق الاستثمار في الذهب له عائد إيجابي كبير
قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الإعلان عن أسعار الذهب في البورصة تجربة جديدة تحقق الانضباط بشكل كبير، مؤكدة أن أسعار البورصة استرشادية وليست إلزامية للتجار في السوق.


البطيخ خال من المبيدات.. الزراعة لمستخدمي السوشيال: خفوا شائعات شوية
كشف محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، حقيقة وجود بقايا مبيدات في البطيخ والخوخ.

 

محافظة القاهرة تطمئن أسرة الشيخ محمد رفعت : المقبرة لم ولن تزال
طمأن اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أسرة الشيخ محمد رفعت ومحبيه بشأن ما قالته أسرته أنها تلقت خطاباً يفيد بإزالة مقبرة القارئ الراحل  ضمن أعمال التطوير.

 

 

النقل الذهب كامل الوزير أحمد موسى الدواجن اخبار التوك شو

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