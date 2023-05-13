رئيس الشعبة يكشف مفاجأة عن أسعار الدواجن في الأسواق

‏قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن أن بالفعل أسعار الدواجن انخفضت في الأسواق ونحن قد هوجمنا بشدة وقت ارتفاع أسعار الدواجن وكانت هذه مجرد أزمة في الأعلاف.

وتابع سامح السيد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن سعر الدواجن حاليا في المزرعة 60 و 61 جنيه هذا سعرها داخل المزرعة ولكن هناك مبالغة في الأسواق وغير معقول أن السعر يكون 60 جنيه في المزرعة وأنت كتاجر تريد بيعها بـ 80 جنيه وأن السعر العادل لها بعد خروجها من المزرعة أن يصل إلى 69 جنيه أقصى حد.

زيادة في إنتاج الدواجن

ونوه إلى أن في فترة شهر رمضان الأسعار كان مبالغ فيها وكانت مرتفعة لأن الطلب كان أعلى من المعروض، لكن حاليا المعروض زاد والإنتاج زاد ولا يوجد لدينا أي مشكلة على الإطلاق.