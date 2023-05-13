عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: وضعنا قواعد للجلسات ومدونة للسلوك

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

‏قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هذا المشهد الجامع في الجلسات الافتتاحية بالتوجهات المختلفة، والآراء التي أثيرت، واهتمام الرئيس السيسي، وكلمته المسجلة، كل ذلك كان نتيجة لعمل منظم كان على مدار السنة الماضية، وكل  هؤلاء الناس جلسوا على طاولة واحدة بأفكار مختلفة، لا يعرفون بعضهم البعض، ولا يوجد سبق تعامل فيما بينهم.

أحمد زايد عن الحوار الوطني: مرحلة جديدة في التحول الاجتماعي.. فيديو

الحوار الوطني يطالب بتغيير سياسة أنشطة قصور الثقافة

 

وتابع محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن من خلال المناقشات والأطروحات بني الكثير من الجسور وزادت الثقة بين الجميع ليتم التوافق على مجموعة من المحاور والقضايا ومجموعة من الأسماء التي ستتكلم في جلسات النقاشات بداية من غدا الأحد، متابعا أن غدا مناقشة المحور السياسي وأن الاجتماعات سوف تنعقد في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في قاعتين يعملون في نفس الوقت وهما قاعة رقم 1 وقاعة رقم 2 وكل قاعة تناقش قضية، مضيفا أن عدد المدعوين في كل جلسة كمتحدثين في حدود 30 شخصا وهذا هو العدد المتاح الذي سوف يسمح بتبادل الآراء ووجهات النظر.

 

مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني

 

ونوه محمود فوزي أن الجلسات ستبدأ في الساعة 11 وهناك جلستان تناقشان النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وجلستان واحدة تتحدث عن التعاونيات واحدة تتحدث عن مكافحة كافة أشكال التمييز، مشددا أن مجلس الأمناء خلال الفترة الماضية وبسبب علمه أن المشاركين في الغالب لم يلتقوا سابقا او ناس مختلفين في الآراء وضع مجموعة من القواعد المنظمة للحوار تسمى "مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني"، وغدا الجلسة سيكون لها مدير هو المتحكم في الجلسة ومن حقه أن يوقف المتكلم إذا حدث تجاوز، ومن أبرز هذه الضوابط التي سوف تكون موجودة غدا أن المتحدث له وقت محدد لا يجب أن يتجاوزه حتى لا يؤثر على وقت باقي المشاركين.

محمود فوزى الحوار الوطني الرئيس السيسي مدونة السلوك والأخلاقيات مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

%15.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار بعد الهبوط الملحوظ | فيديو

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

ترشيحاتنا

130 جنيه .. بشرى لراغبي الزواج بشأن أسعار الذهب | فيديو

حكم استخدام المرتَهِن للعين المرهونة.. الإفتاء توضح

وزير التجارة الأسترالي: أزلنا الحواجز مع الصين.. وزيارتي مجرد خطوة لاستقرار العلاقات

الشاعر زين العابدين فؤاد يعلن إصابته بفيروس كورونا

إجراء مرتقب من وزارة النقل لدعم تذاكر السكة الحديد والمترو

طليقة صاحب تريند «من يؤتمن على العرض»: مش بيدفع نفقة ولا بيشوف أولاده|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

تحميك من الجلطة والضغط .. 7 أطعمة تقلل الكوليسترول فى الدم

تدمر الكبد.. اكتشف أضرار القرنفل عند الاستخدام الخاطئ

فيديو

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر .. تعرف على قائمة المليارديرات فى مصر

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ