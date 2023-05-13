رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: وضعنا قواعد للجلسات ومدونة للسلوك

‏قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هذا المشهد الجامع في الجلسات الافتتاحية بالتوجهات المختلفة، والآراء التي أثيرت، واهتمام الرئيس السيسي، وكلمته المسجلة، كل ذلك كان نتيجة لعمل منظم كان على مدار السنة الماضية، وكل هؤلاء الناس جلسوا على طاولة واحدة بأفكار مختلفة، لا يعرفون بعضهم البعض، ولا يوجد سبق تعامل فيما بينهم.

وتابع محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن من خلال المناقشات والأطروحات بني الكثير من الجسور وزادت الثقة بين الجميع ليتم التوافق على مجموعة من المحاور والقضايا ومجموعة من الأسماء التي ستتكلم في جلسات النقاشات بداية من غدا الأحد، متابعا أن غدا مناقشة المحور السياسي وأن الاجتماعات سوف تنعقد في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في قاعتين يعملون في نفس الوقت وهما قاعة رقم 1 وقاعة رقم 2 وكل قاعة تناقش قضية، مضيفا أن عدد المدعوين في كل جلسة كمتحدثين في حدود 30 شخصا وهذا هو العدد المتاح الذي سوف يسمح بتبادل الآراء ووجهات النظر.

مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني

ونوه محمود فوزي أن الجلسات ستبدأ في الساعة 11 وهناك جلستان تناقشان النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وجلستان واحدة تتحدث عن التعاونيات واحدة تتحدث عن مكافحة كافة أشكال التمييز، مشددا أن مجلس الأمناء خلال الفترة الماضية وبسبب علمه أن المشاركين في الغالب لم يلتقوا سابقا او ناس مختلفين في الآراء وضع مجموعة من القواعد المنظمة للحوار تسمى "مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني"، وغدا الجلسة سيكون لها مدير هو المتحكم في الجلسة ومن حقه أن يوقف المتكلم إذا حدث تجاوز، ومن أبرز هذه الضوابط التي سوف تكون موجودة غدا أن المتحدث له وقت محدد لا يجب أن يتجاوزه حتى لا يؤثر على وقت باقي المشاركين.