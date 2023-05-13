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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحوار الوطني يطالب بتغيير سياسة أنشطة قصور الثقافة

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بـ الحوار الوطني، أنه من الضروري تغيير سياسة أنشطة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية .
 

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وقال  أحمد مجاهد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   هناك جزء من فقدان الثقة بين الجمهور وبعض الأنشطة التي تقدمها قصور الثقافة".

 

وأضاف أحمد مجاهد :" على قصور الثقافة أن تنظم فعاليات كثيرة في ميادين المحافظات من أجل رفع معدلات الوعي الثقافي وتحقيق مفهوم العدالة الثقافية ".


وأكمل أحمد مجاهد :" وزارة الثقافة تنتج أنشطة رائعة على جميع المستويات لكن هناك حلقة مفقودة وهناك غياب للعدالة الثقافية ".

 

ولفت أحمد مجاهد :"  هناك اهتمام من الشعب المصري بقيمة الثقافة في مصر والحفاظ على مستويات الإبداع الثقافي ".

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