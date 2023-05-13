نجاد البرعي ينشر قائمة بأسماء الحقوقيين المشاركين في الحوار الوطني

نشر نجاد البرعي، المحامي بالنقض، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، الأسماء التي قدمها للمشاركة في لجنة حقوق الانسان والحريات العامة وجرت الموافقه عليها من مجلس الأمناء.

وقال نجاد البرعي، أنه بمناسبة بدء الحوار الوطني المصري غدا الاحد، علي النحو الذي أعلنته الأمانة الفنية، فإنني سأنشر هنا الأسماء التي قدمتها للمشاركة في لجنه حقوق الانسان والحريات العامة وجرت الموافق عليها من مجلس الأمناء، ومن المفترض ان ترسل لهم دعوات للمشاركة في الموضوعات التي تم اختيارهم للتحاور فيها .

وأضاف: بالتأكيد سيتم اضافه بعض الأسماء الأخرى لمجموعات العمل لمراعاة التوازن بين المتحاورين ولكن الأسماء التي انشرها هي الأسماء التي قدمناها كحقوقيين وتمت الموافقة عليها من الجميع، مؤكدا أنه قد تم التشاور قبل تقديم أسماؤهم ووافقوا ورحبوا بالمشاركة.

وتابع: بكل فخر فإن اهم النشطاء الحقوقيين في مصر سيشاركون في الحوار ، اما انا فموقفي مختلف قليلا لظروف لا مجال لشرحها، لذا انتهز تلك الفرصة واشكر زملائي الحقوقيين علي ما قدموه من جهد وشكر خاص للصديق المحامي بالنقض احمد راغب المقرر المساعد للجنه حقوق الانسان والحريات العامة.

وتوجه بالشكر إلى المنسق العام الدكتور ضياء رشوان والأمين العام المستشار محمود فوزي على الدعم والمساعدة، وكل أعضاء مجلس الأمناء علي ثقتهم في اختيارهم .

وجاءت القائمة التي قدمها كالآتي:

المحور الأول: الحق في السلامة الجسدية ومعاملة المحتجزين والسجناء.

• عدد الأعضاء 14 عضو

م الاسم السيرة الذاتية

1. كريم عبارة

ماجستير القانون من جامعة SOAS بالمملكة المتحدة

متخصص في العدالة الجنائية

2. عصام شيحة محام رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان

3. أسامة بديع المتحدث الإعلامي باسم حزب الإصلاح والتنمية

4. جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.

5. محمود ناجی حزب العدل

6. مصطفي الحجري

7. الدكتورة داليا زخاري محاميه متخصصة في العقوبات البديلة للعقوبات المقيدة للحرية

8. ايمن عقيل محام مدير مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الانسان

(ماعت)

9. رضا مرعي محام متخصص في أوضاع السجون

10. طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

11. نرمين البحطيطي رئيس مجلس إدارة مؤسسة حياة للتنمية والدمج

المجتمعي

12. محمد رمضان

محامي

13. الدكتور عماد الفقي

عميد سابق لكليه الحقوق بالمنوفية محام

14. محمد صلاح

كاتب صحفي - مهتم بأوضاع السجون

مجموعة العمل الثانية الحق في الحرية - وضمانات نظام العدالة الجنائية.

• عدد الأعضاء 15 عضو

م الاسم

السيرة الذاتية

1. محمد منيب محام - الأمين العام الأسبق للمنظمة المصرية الحقوق الإنسان

2. هدى عبد الوهاب محامية - مدير مؤسسة دعم العدالة ماجستير في القانون

3. د. حسن سلامة

مستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

4. محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان - مجلس الشيوخ

5. منصف تجيب سليمان مستشار ومضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الانسان

6. عبد الجواد احمد

محام- عضو المجلس القومي لحقوق الانسان - رئيس المركز العربي للعدالة

7. مالك عدلي

محام بالنقض مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

8. مصطفي شوقي محمد باحث مؤسسه حرية الفكر والتعبير

9. د جمال عبد الجواد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

10. أحمد رضا طلبة

محامي ومدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الانسان

11. د عمرو عبد الرحمن

دكتوراه العلوم السياسية في حقوق الانسان بجامعة اسكس بالمملكة المتحدة أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

12. المهندس احمد ماهر مهتم بقضايا الحريات

13. راجيه عمران

محامية وناشطة في مجال حقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا

14. خالد راشد

نقيب المحامين بالمنوفية سابقاً.

15. جاسر حسين عبد الرازق

مدير منظمة مساعدة اللاجئين في أفريقيا والشرق الأوسط سابقا المدير المؤسس لمركز مشام مبارك القانون سابقا

مجموعة العمل الثالثة حرية الرأي وتداول المعلومات.

• عدد الأعضاء 14 عضو

م الاسم السيرة الذاتية

1. ياسر عبد العزيز

خبير اعلامي - عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الانسان

2. محمد عبد السلام

خبير - ناشط حقوقي المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير

3. ناصر عبد الحميد كاتب سيناريو

4. عزت إبراهيم

خبير اعلامي: صحفي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان

5. أمينة النقاش خيير كاتبة صحفية وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع

6. إسراء عبد الفتاح

خبير - كانية صحفية مسئول وسائل التواصل الاجتماعي في موقع مصر ٣٦٠

7. حسن بدراوي

خیبر مستشار سابق - عضو لجنة التشريع بوزارة العدل

8. سعيد عبد الحافظ

خبير - محام حقوقي رئيس ملتقي الحوار - رئيس التحالف المصري لحقوق الإنسان

9. محمد سعد عبد الحفيظ خبير كاتب صحفي - مدير مكتب جريدة الشروق - عضو مجلس نقابة الصحفيين

10. حسام الدين علي خبير - ناشط حقوقي مهندس مدير مؤسسة مصر الديمقراطي

11. حسام بهجت

خبير ناشط حقوقي مدير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ماجستير القانون الدولي لحقوق الانسان بالجامعة الأمريكية صحفي بموقع مدى مصر سابقا

12. شادي عبد الكريم خبير ناشط حقوقي مدير مؤسسة الحق

13. بهيجة حسين صحفية- خبير

14. د درية شرف الدين

خبير عضو مجلس النواب - وكيل اول وزارة الاعلام ورئيس قطاع القنوات القضائية الأسبق

مجموعة العمل الرابعة . الحريات الأكاديمية.

• عدد الأعضاء: 13 عضو.

الاسم السيرة الذاتية

1. د جابر جاد نصار

رئيس جامعة القاهرة الأسبق - أستاذ جامعي - مجام

2. د أحمد يوسف أحمد

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الانسان

3. عبد الحفيظ طايل

مدير مركز الحق في التعليم

4. د هدى الصدة

أستاذ جامعي عضو لجنة الدستور

5. فاطمة سراج

محامية ومدير وحدة المساهمة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير منذ 2020

6. نهى مأمون

امين لجنة حقوق الانسان حزب الجبل الديمقراطي

8. د هدى عبد المنعم زكريا

أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري - جامعة الفريد - نيويورك

9. اللواء أركان حرب محمود خليفة

محافظ الوادي الجديد الأسبق والمستشار العسكري للأمين العام للجامعة العربية

10. وليد فاروق

رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

11. د صلاح سلام

طبيب - عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الانسان

12. محمد ممدوح

عضو المجلس القومي لحقوق الانسان

13. د سلوى ممدوح ثابت مكي

أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل

مجموعة العمل الخامسة مفوضية القضاء على جميع أشكال التمييز.

• عدد الأعضاء 14 عضو

م الاسم السيرة الذاتية

1. إسحاق إبراهيم

عضو نقابة الصحفيين صحفي بجريدة وطني

2. لبنى درويش

مسئولة ملف الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

3. محمود کارم

سفیر سابق - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان

4. الهام عيداروس

مترجمة - وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية ( تحت التأسيس )

5. د. سامح فوزي

باحث حقوقي ومدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية

6. عبد الفتاح يحي

محام مدير مؤسسة قضايا المرأة

7. حسن يوسف

محام- مدير جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية والمعاقين

8. أسماء دعبيس

ناشطة في مجال حقوق النساء

9. الدكتور حسن سند

10. أحمد جمال جمال التهامي

رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة

11. نيفين إسكندر

باحثة سياسية

12. محمد أبو طالب محام من ذوي الهمم

13. منال الطيبي

مدير المركز المصري للحق في السكن – عضو لجنه الدستور

14. د. ناجح إبراهيم

كاتب إسلامي

15. هاني ابراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان