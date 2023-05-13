أحمد زايد عن الحوار الوطني: مرحلة جديدة في التحول الاجتماعي.. فيديو

حل الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية المنبثقة عن المحور المجتمعي في الحوار الوطني، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، للحديث عن آخر مستجدات الحوار الوطني.

وقال الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية المنبثقة عن المحور المجتمعي فى الحوار الوطني،: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة في التحول الاجتماعي ببدء الحوار الوطني"، لافتا: "لدينا آمال كبيرة في الحوار الوطني".

وأضاف: "الرئيس السيسي لديه إرادة سياسية قوية لتحسين حياة المجتمع المصري"، موضحا: "الحوار يخلص الاتصال بين الفئات المختلفة".

وأشار الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية المنبثقة عن المحور المجتمعي فى الحوار الوطني،: "الحوار يفتح الآفاق المغلقة في العقل".