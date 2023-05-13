كشف الدكتور محمد شوقي عبدالعال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، تفاصيل انطلاق الجلسات النقاشية للجان الفرعية بالمحور السياسي في الحوار الوطني غدا.



وقال الدكتور محمد شوقي عبدالعال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هنقعد مع بعض ونسمع بعض غدا ونتحاور بشأن النظم الانتخابية في ضوء الضوابط الدستورية".



وأشار الدكتور محمد شوقي عبدالعال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني،: "كل الآراء مدعوه لإبداء رأيها ونطمح للوصول لتوافق يرضي جميع الأطراف".

وأوضح: "المدعو للنقاش كل أصحاب الشأن سواء الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، بالإضافة إلى عدد معقول من الخبراء وسنسمع للكل".

وتابع: "غدا قضية غدا سيتم مناقشة النظام الانتخابي في ضوء الضوابط الدستورية وستكون عن اتخابات مجلس النواب"، موضحا: "هناك نظم انتخابية متعددة وكل نظام له عيوب ومميزات والدستور سمح بعمل ما يتوافق عليه الناس".

