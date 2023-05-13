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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بتوجيهات الرئيس| هيئة التأمين الاجتماعي: عربات متنقلة بالمحافظات لخدمة أصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

‏قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن كعهدنا دائما مع الرئيس السيسي وهي المتابعة الدؤوبة لكافة نواحي العمل، عرضنا عليه اليوم تطورات خطة الهيئة و رؤيتها المستقبلية لتقديم خدمة مميزة.

 

وتابع جمال عوض خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أننا استعرضنا خطة تطوير مقرات الهيئة وكيفية تحسين بيئة العمل واستعرضنا أيضا تطورات تحديث نظام معلومات الهيئة، لأن نظام المعلومات في الهيئة الموجود منذ الثمانينات، ونحن نقوم بعمل منظومة تأمينات جديدة حديثة أوشكنا على الانتهاء منها ونحن في مراحل التشغيل التجريبي لها.

 

التيسير على أصحاب المعاشات

 

ونوه أن النظام الجديد سوف ييسر الكثير من الإجراءات على المواطنين، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس السيسي كان مهم للغاية والرئيس وجه اليوم بالتوسع في استخدام عربات الخدمات المتنقلة للتيسير على أهالينا من أصحاب المعاشات قائلا: "أحنا هنوصل لأهلينا من أصحاب المعاشات بالعربات المتنقلة في الميادين الرئيسية".

 

 وأضاف أن مع إطلاق منظومة الحاسب الجديدة كل خدمات الهيئة ستقدم عن طريق الإنترنت وإذا تعذر استخدامه من أهالينا من أصحاب المعاشات من الممكن طلب المساعدة من الابن أو حفيد بدلا من الانتقال إلى المكان سيستطيع طلب الخدمة من المحمول.

المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض أصحاب المعاشات الرئيس السيسي

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