الاستقالة ليست الحل.. رد فعل ممدوح عباس على استقالة مجلس الزمالك

علق ممدوح عباس رئيس مجلس ادارة الزمالك السابق علي إعلان مرتضى منصور رحيله عن القلعة البيضاء وعدم استمراره في منصبه خلال الفترة القادمة.

وكتب ممدوح عباس فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "المسؤولية الجنائية المالية تنسحب على أعضاء مجلس الإدارة جميعا والأجهزة التنفيذية، أما الاستقالة فهي ليست الحل القانوني فالمسائلة ستكون..ستكون... ستكون"

يذكر ان مرتضي منصور رئيس مجلس اداره الزمالك وجه رسائل نارية إلى وزارة الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصفحي الذي عقد الخميس الناضي، والذي أعلن من خلاله استقالة المجلس بالكامل.