عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاستقالة ليست الحل.. رد فعل ممدوح عباس على استقالة مجلس الزمالك

ممدوح عباس
ممدوح عباس

علق ممدوح عباس رئيس مجلس ادارة الزمالك السابق علي إعلان مرتضى منصور رحيله عن القلعة البيضاء وعدم استمراره في منصبه خلال الفترة القادمة. 

وكتب ممدوح عباس فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "المسؤولية الجنائية المالية تنسحب على أعضاء مجلس الإدارة جميعا والأجهزة التنفيذية، أما الاستقالة فهي ليست الحل القانوني فالمسائلة ستكون..ستكون... ستكون"

يذكر ان مرتضي منصور رئيس مجلس اداره الزمالك وجه رسائل نارية إلى وزارة الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصفحي الذي عقد الخميس الناضي، والذي أعلن من خلاله استقالة المجلس بالكامل.

ممدوح عباس استقالة مجلس الزمالك رد فعل صادم ادارة الزمالك الاجهزة التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

شروط للمصريين..السعودية تحدد قواعد جديدة للمقيمين فيها

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

ترشيحاتنا

تدمير طائرة ومخازن للذخيرة.. القوات الروسية تكبد أوكرانيا خسائر خطيرة في دونيستك

مراسل القاهرة الإخبارية: إسطنبول ساحة حسم الانتخابات التركية

الكرملين يكشف تورط أوكرانيا في قتل الروس بجميع أنحاء العالم

الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود مصر لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

حركة تنقلات في وزارة الصحة.. الفيل لـ المؤسسة العلاجية وسعفان للطب العلاجي

السفير الهندي يقدِّم شكر حكومة بلاده لمفتي الجمهورية على زيارته الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة لجماهير القلعة الحمراء.. هذا عدد جماهير مباراة الأهلي والترجي

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تفاصيل جديدة في قضية وفاء مكي.. ما علاقة هند عاكف؟.. فيديوجراف

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ