كل حاجة غلط.. تعليق ناري لنجم الزمالك السابق بعد الخسارة من الإسماعيلي

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، امس السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح علي لسان احمد الميرغني نجم الزمالك السابق قائلا "كل حاجة غلط'' تعليق ناري لأحمد الميرغني عن خسارة الزمالك من الإسماعيلي و وضع الإدارة"

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.