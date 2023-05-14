أنا حر.. رسالة غامضة لـ نجم الزمالك تثير التكهنات

أثار أحمد دويدار نجم الزمالك السابق التكهنات، بعدما نشر رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد دويدار ، فى تغريدة له "أنا حُر" وانهالت عليه تعليقات الجمهور"

وحقق فريق الإسماعيلي فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، امس السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.