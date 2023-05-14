كان عنده حق .. نجم الزمالك السابق يستشهد بمقولة فيريرا

علق طارق السيد نجم الزمالك السابق على خسارة الفريق الابيض من الاسماعيلي، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح سابق علي لسان فيريرا المدير الفني السابق للزمالك "أنا غير قلق على مستقبلي كمدرب، إنما أشعر بالقلق علي مستقبل نادي الزمالك".

واختتم قائلا "فيريرا في مؤتمر وداعه. الراجل ده كان عنده حق لما قال الكلام ده".

يذكر أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، رحل عن تدريب الزمالك فى مارس الماضي بعد إنهاء التعاقد بالتراضي مع النادي الأبيض عقب سلسلة من النتائج السلبية محليا وقاريا.



وفاز فريق الإسماعيلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.