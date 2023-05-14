مدرب الزمالك يفجر مفاجأة: سداسي الفريق يسبب مشاكل.. ويجب رحيل هؤلاء

أكد أحمد عبدالمقصود مدرب الزمالك السابق، أن هناك عددا كبيرا من لاعبي الفارس الأبيض لابد أن يرحلوا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح علي لسان أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق في تصريحات إذاعية:"هناك 5 أو 6 لاعبين فى الفريق كان لابد من قرار ضدهم من قبل الإدارة لأنهم يسببوا مشاكل للفريق وللجهاز الفني.. ولابد من رحيل 9 لاعبين عن الفريق فنيًا"



ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.