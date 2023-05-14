رد فعل صادم من وزير الرياضة السابق على استقالة مجلس الزمالك

علق خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة السابق، علي إعلان رحيل مجلس إدارة الزمالك وعدم استمرار رئيس النادى في منصبه خلال الفترة القادمة.

وكتب خالد عبد العزيز فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "المؤسسة التى تعتقد أن العالم بأسره يقف ضدها، وأن المؤامرات من جميع الأطراف تُحاك لتعطيل مسيرتها، وأن ماتستحقه من الدعم والإشادة لا تأتيها، بينما تنهال على غيرها.

وتابع "على القائمين عليها أن يراجعوا أفكارهم وأداءهم ويُصَوِّبوا أخطاءهم، قبل أن يتتبعوا ويراقبوا وينشغلوا بأمور المؤسسات الأخرى"

يذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك وجه رسائل نارية إلى وزارة الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي، والذي أعلن من خلاله استقالة المجلس بالكامل.