عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق خيري: دوري السوبر تتويج لموسم استثنائي

صدى البلد

اكد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إن شخصية الأهلي وراء الإصرار على التتويج بلقب دوري السوبر، بعد موسم صعب على الفريق.

وقال خيري إن الفريق كان لديه إصرار على الفوز بالبطولة على حساب فريق الجزيرة، لافتًا إلى أن اللاعبات بذلن الكثير من الجهد قبل اللقاء وتحقيق البطولة.

وأوضح خيري أن الفوز بلقب دوري السوبر اليوم أمام الجزيرة جاء نتيجة جهد اللاعبات طوال الموسم، حيث توج الفريق بلقب دوري المرتبط والكأس، ليكلل موسمه في النهاية بلقب السوبر، وهذا إنجاز في موسم استثنائي.

وأشار خيري إلى أن دعم مجلس الإدارة والجماهير والنشاط الرياضي زاد من تحفيز اللاعبات لتحقيق اللقب، على الرغم من صعوبة المنافسة على مدار مباريات الموسم.

وتابع المدير الفني أن الفوز باللقب جاء وسط إصابات عديدة ومتكررة لعناصر مؤثرة بالفريق، إلا أن التوفيق وجهد اللاعبات غيرا مسار المباراة ليفوز الأهلي بلقب دوري السوبر.

 

 

طارق خيري للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي شخصية الأهلي بلقب دوري السوبر فريق الجزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق دار مسنين عبلة الكحلاوي.. وابنة الداعية تكشف آخر التطورات| فيديو

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

قرار عاجل في الأهلي ضد المدير الفني لقطاع الناشئين

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الياباني يحذر العالم: روسيا والصين يزعزعون أسس النظام الدولي

أسامة الأزهري يعرض تجربته في مواجهة الإلحاد بجامعة أسيوط

الانتخابات الرئاسية.. عمدة العاصمة التركية أنقرة يعلن تقدم كليتشدار أوغلو على أردوغان

أقل من 100 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة بالشارع المصرى

تشكيل برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أحمد صبري يقدم واجب العزاء لأسرة النائب محمود بكري |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبكاء واللطم والصراخ.. قصة تريند البلوجر لمى الأصيل وباسل خير

غير البشرة والتجميل .. حمض الهيالورونيك يعالج هذا المرض المؤلم

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

كيت وينسلت تلفت الأنظار بجمالها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا

فيديو

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ