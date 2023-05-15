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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد تعديل الأسعار .. عربية تيتو “ البيجو ” بكام دلوقتى

بيجو 206 موديل 2006
بيجو 206 موديل 2006

شهد سوق السيارات المصرى خلال الفترة الماضية الى ارتفاعات متتالية فى الاسعار نتيجة الازمات العالمية ، و هناك العديد من الطرازات المميزة التى يعشقها المواطن المصرى ، لذلك يتابعون اسعارها باستمرار .

بيجو 206 موديل 2006

ومن بين هذه السيارات المميزة داخل السوق المحلى ، تاتى السيارة بيجو 206 موديل 2006 ، والتى يطلق عليها سيارة تيتو ، نسبة لكونها بطلة الاكشن فى فيلم النجم المصرى احمد السقا .

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وتعتبر هذه السيارة هى بيجو 206 موديل 2006 ، والتى لاتزال تباع داخل السوق المحلى المصرى لفئة الشباب ولها سوق كبير ، وهى تنتمى الى عائلة السيارات الصغيرة "هاتشباك" والتى تتميز بالهيكل الخارجى الصلب واداء محركها القوى .

بيجو 206 موديل 2006

وتم طرح السيارة بيجو 206 موديل 2006 ، داخل السوق المحلى المصرى باصدارين احدهما بمحرك بلغ سعة 1.4 لتر، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 75 حصان، متصل بناقل حركة تقليدي السرعات، اما الاصدار الثانى فجاء بمحرك سعة 1.6 لتر ينتج طاقة قدرها 110 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

بيجو 206 موديل 2006

وتضم السيارة بيجو 206 موديل 2006 ، عدد كبير من الكماليات اهمهم التكييف ، و الباور، و السنتر لوك بريموت ، و زجاج كهرباء امامى فقط ، و أربع سماعات فى الأبواب ، و عداد رحلات .

بيجو 206 موديل 2006

جدير بالذكر أن السيارة خضعت لاختبار السلامة والأمان الأوروبية وحققت 4 نجمات من أصل 5، كما احتوت على نظام فرامل ABS المانع للانغلاق، مع وسائد هوائية للمقعد الأمامي والسائق .

بيجو 206 موديل 2006

اما عن سعر السيارة بيجو 206 موديل 2006 ، داخل السوق المحلى المصرى الان ، فهى بعد زيادت الاسعار تاتى بمتوسط سعر 80 الف جنيه .

بيجو 206 موديل 2006
سوق السيارات المصرى بيجو 206 موديل 2006 بيجو 206 بيجو سيارة تيتو سيارة احمد السقا

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