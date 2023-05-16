ثريا عبد الجواد: الحوار الوطني بادرة دفعت الجميع إلى المشاركة

الحوار الوطني.. أكدت الدكتورة ثريا عبد الجواد مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن الحوار فرصة رائعة لأن تتقابل كافة القوى لطرح القضايا المجتمعية، وهو بادرة لانفتاح علي المناخ العام و تشجيع للجميع للمشاركة والدفع من خلال القوي السياسية وعقد اجتماعات ومناقشات والتجمع مع مجلس الأمناء.

وقدمت"عبد الجواد" ، خلال كلمتها في جلسات الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، الشكر لمجلس الأمناء على المجهود الضخم الذي بذل طوال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن أزمة المجتمعات النامية التي تبحث عن دور ومكانة وسط هذا العالم ليست مقصورة على مجتمعنا ولكن تكتسب طابع معين، مضيفة أن قضية العدالة ليست فقط قضية مهمة بالنسبة للمجتمع المصري ولكن بالنسبة للإنسانية.

وأضافت مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن العدالة الاجتماعية أشمل من الحماية المجتمعية ورغم الجهود المبذولة و الإجراءات المسبوقة في ملف الحماية الاجتماعية ودعم المعاشات والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً لكنها ليست كافية.

