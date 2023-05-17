عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التجارة الأندونيسي.. المتحف القومي للحضارة المصرية يشهد سلسلة من الزيارات الرسمية

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

استمراراً لسلسلة الزيارات الرسمية من كبار الشخصيات والمسئولين من الدول الأجنبية و العربية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، استقبل المتحف، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية إندونسيا برئاسة الدكتور ذو الكفل حسن وزير التجارة الأندونيسي، وبحضور السفير لطفي رؤوف سفير إندونيسيا بالقاهرة .


وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والدكتور ميسرة عبدالله، نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، حيث رحب بهم الدكتور أحمد غنيم وشرح لهم المتحف وموقعه وأبرز مقتنياته الفريدة، ودوره كمؤسسة ثقافية وتراثية.


واصطحب الأستاذ محمد مختار أمين متحف،  الوزير والوفد المرافق له في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف وقدم لهم  شرحاً وافياً عن تاريخ كنوز المتحف وسيناريو العرض الخاص بها والذي يحكي إبداعات الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة.

وقد أعرب وزير التجارة الاندونيسي عن انبهاره بما شاهده في المتحف من كنوز فريدة، وخاصة الآثار الإسلامية وعلي رأسها كسوة الكعبة والمنبر الأثري الخشبي، وعن سعادة والسادة أعضاء الوفد بتواجدهم في هذا الصرح العظيم كشاهداً على تاريخ مصر وحضارتها العريقة.

وفي ختام الزيارة حرص الدكتور أحمد غنيم، على إهداء الوزير كتالوج المومياوات الملكية.


وفي نفس السياق،  استقبل المتحف ميهو  شيروتوری مديرة أنظمة التجارة والخدمات والإقتصاد الإبداعي، بقسم التجارة الدولية والسلع في منظمة الأونكتاد UNCTAD "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "، حيث كان في استقبالها الدكتور أحمد غنيم.

وقامت شيروتوری، بجولة داخل قاعات المتحف المختلفه، والتعرف على مقتنياته الفريدة وخاصة قاعة المومياوات الملكية، كما حرصت على زيارة معامل الترميم بالمتحف للتعرف علي أسلوب العمل والتقنيات الحديثة المتبعة للترميم والحفاظ على القطع الأثرية .

وأوضح الدكتور أحمد غنيم مايشهده المتحف من سلسة من الزيارات الهامة، ما يأتي في إطار الاهتمام والمكانة الدولية التي يحظى بها المتحف، حيث بات مقصداً رئيسياً لكثير من الشخصيات العامة وزيارات الوفود الرسمية من عشاق الحضارة المصرية خلال تواجدهم فى مصر ، باعتباره أحد المقاصد السياحية الهامة على مستوى العالم، وواجهة مميزة معبرة عن السياحة الثقافية والأثرية في مصر، مؤكدا على حرص المتحف علي التواصل مع مختلف الجهات التي من أجل الحفاظ علي الآثار والتراث المصري.

IMG-20230517-WA0026
IMG-20230517-WA0026
IMG-20230517-WA0023
IMG-20230517-WA0023
IMG-20230517-WA0027
IMG-20230517-WA0027
IMG-20230517-WA0022
IMG-20230517-WA0022
IMG-20230517-WA0025
IMG-20230517-WA0025
IMG-20230517-WA0024
IMG-20230517-WA0024
المتحف القومي للحضارة الحضارة المصرية الدكتور أحمد غنيم الدكتور ميسرة عبدالله القومي للحضارة المصرية المتحف القومي المتحف القومي للحضارة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

ترشيحاتنا

كيلتشدار أوغلو: أردوغان زعيم زائف تابع لـ روسيا

مدبولي: الحكومة منحت 15 شركة الرخصة الذهبية.. و11 طلبا تحت الدراسة

الوزراء : أطلقنا صندوقا للاستثمار في الذهب ويتم تفعيله

أردوغان يعلن التوصل لاتفاق لتمديد «صفقة الحبوب» الروسية لمدة شهرين

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ