وزير التجارة الأندونيسي.. المتحف القومي للحضارة المصرية يشهد سلسلة من الزيارات الرسمية

استمراراً لسلسلة الزيارات الرسمية من كبار الشخصيات والمسئولين من الدول الأجنبية و العربية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، استقبل المتحف، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية إندونسيا برئاسة الدكتور ذو الكفل حسن وزير التجارة الأندونيسي، وبحضور السفير لطفي رؤوف سفير إندونيسيا بالقاهرة .



وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والدكتور ميسرة عبدالله، نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، حيث رحب بهم الدكتور أحمد غنيم وشرح لهم المتحف وموقعه وأبرز مقتنياته الفريدة، ودوره كمؤسسة ثقافية وتراثية.



واصطحب الأستاذ محمد مختار أمين متحف، الوزير والوفد المرافق له في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف وقدم لهم شرحاً وافياً عن تاريخ كنوز المتحف وسيناريو العرض الخاص بها والذي يحكي إبداعات الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة.

وقد أعرب وزير التجارة الاندونيسي عن انبهاره بما شاهده في المتحف من كنوز فريدة، وخاصة الآثار الإسلامية وعلي رأسها كسوة الكعبة والمنبر الأثري الخشبي، وعن سعادة والسادة أعضاء الوفد بتواجدهم في هذا الصرح العظيم كشاهداً على تاريخ مصر وحضارتها العريقة.

وفي ختام الزيارة حرص الدكتور أحمد غنيم، على إهداء الوزير كتالوج المومياوات الملكية.



وفي نفس السياق، استقبل المتحف ميهو شيروتوری مديرة أنظمة التجارة والخدمات والإقتصاد الإبداعي، بقسم التجارة الدولية والسلع في منظمة الأونكتاد UNCTAD "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "، حيث كان في استقبالها الدكتور أحمد غنيم.

وقامت شيروتوری، بجولة داخل قاعات المتحف المختلفه، والتعرف على مقتنياته الفريدة وخاصة قاعة المومياوات الملكية، كما حرصت على زيارة معامل الترميم بالمتحف للتعرف علي أسلوب العمل والتقنيات الحديثة المتبعة للترميم والحفاظ على القطع الأثرية .

وأوضح الدكتور أحمد غنيم مايشهده المتحف من سلسة من الزيارات الهامة، ما يأتي في إطار الاهتمام والمكانة الدولية التي يحظى بها المتحف، حيث بات مقصداً رئيسياً لكثير من الشخصيات العامة وزيارات الوفود الرسمية من عشاق الحضارة المصرية خلال تواجدهم فى مصر ، باعتباره أحد المقاصد السياحية الهامة على مستوى العالم، وواجهة مميزة معبرة عن السياحة الثقافية والأثرية في مصر، مؤكدا على حرص المتحف علي التواصل مع مختلف الجهات التي من أجل الحفاظ علي الآثار والتراث المصري.

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