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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يلتقي بنظيره المغربي لبحث التطورات الإقليمية

صدى البلد

التقي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ، اليوم الاربعاء، بوزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي  ناصر بوريطة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

يأتي ذلك اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وبحث الوزيرين التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.


كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

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