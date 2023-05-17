الخارجية السورية : السعودية بذلت جهدا هائلا لاحتضان جميع الدول العربية

أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن سعادته بانعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية قائلا " انا سعيد بانعقاد القمة في المملكة.. الأرض الطاهرة.. أرض العروبة".

‎جاء ذلك في تصريحات إعلامية له عقب انعقاد الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في المملكة العربية السعودية.

وأكد وزير الخارجية السوري أن السعودية بذلت جهدا هائلا من أجل تحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية.

كما أشار الي الزيارات المتبادلة التي قام بها الي المملكة وكذا الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الي دمشق للترتيب لهذة القمة .