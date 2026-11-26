كشف أحمد درويش، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين، كواليس تأهل المنتخب إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين، بعد تحقيق الفوز على منتخبي قطر وبنما، مؤكدًا أن طموحات الجهاز الفني واللاعبين لا تتوقف عند هذا الدور.

وقال أحمد درويش، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية: «الحمد لله نجحنا في تخطي عقبة المباراة الأولى أمام اليونان، وحققنا الفوز على قطر وبنما، لنحجز مقعدنا في دور الـ32 من البطولة».

وأضاف: «الكابتن حسين عبداللطيف، المدير الفني للمنتخب، تعرض لأزمة صحية عقب مباراة قطر، وخضع لعلاج مكثف بسبب إصابته بنزلة برد شديدة وارتفاع في درجة الحرارة، لكنه أصر على التواجد وقيادة المنتخب خلال مواجهة بنما».

وتحدث عن ملف المكافآت المالية، موضحًا أن هذا الأمر يخص مجلس إدارة اتحاد الكرة، في ظل وجود وليد درويش، عضو مجلس الاتحاد ورئيس البعثة، مع المنتخب، مؤكدًا: «لا نتحدث حاليًا عن المكافآت، فلدينا أهداف نرغب في تحقيقها، وطموحنا الحقيقي هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة».

وأشار إلى أن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، تواصل مع وليد درويش، رئيس البعثة، وأشاد بالمدير الفني حسين عبداللطيف واللاعبين، معربًا عن تطلعه لتحقيق نتائج أفضل خلال الأدوار المقبلة، في ظل امتلاك المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين.

وكشف المنسق الإعلامي للمنتخب عن وجود عدد كبير من كشافي الأندية الأوروبية في مدرجات مباريات البطولة، وعلى رأسهم ممثلو ريال مدريد وبرشلونة، موضحًا أن إدارة البعثة فرضت حالة من الالتزام والتركيز على اللاعبين، مع التأكيد على عدم إجراء أي تواصل بين اللاعبين والكشافين خلال المنافسات.

واختتم أحمد درويش تصريحاته قائلًا إن المنتخب يتمنى تألق لاعبيه ولفت أنظار الأندية الأوروبية، وفتح الباب أمام احتراف أكثر من لاعب، على غرار حمزة عبدالكريم، لاعب برشلونة، لكن الهدف الأهم في الوقت الحالي هو مواصلة المشوار بنجاح والوصول إلى الأدوار المتقدمة وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة.