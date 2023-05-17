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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية السعودية: نرحب بمشاركة الوفد السوري بالاجتماع التحضيري للقمة العربية

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

رحب الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية بمشاركة الوفد السوري في الاجتماع الوزاري العربي، المنعقد في السعودية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

بدأ الاجتماع التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الخارجية العرب مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلى هامش الاجتماع التحضيري، التقي وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بـ جدة في السعودية.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على تويتر، إن الاجتماع تناول سبل دفع التعاون والعمل المشترك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الشقيقة مصر والأردن والعراق.

وقبل يوم من اجتماع وزراء الخارجية، وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية، للمشاركة في اجتماعات غابت عنها سوريا منذ عام 2011.

وقال المقداد خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية إن مشاركة بلاده في هذه القمة تعتبر "فرصة جديدة حتى تقول دمشق للعرب أنها لا تتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل".

وتستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة بعد غد الجمعة القمة العربية العادية في دورتها الـ(32)، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود.

تأتي استضافة المملكة للقمة العربية الـ32 امتدادًا لحرصها على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك؛ حيث استضافت المملكة خلال العام الماضي قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة الولايات المتحدة والقمة العربية الصينية للتعاون والتنمية.

 

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