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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خدعوك فقالوا.. اخطف من تحب لمدة 72 ساعة وسيزوجها لك القانون

البوست المتداول
البوست المتداول

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، بوست منتشر بشكل كبير جدًا، يقول: "أخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395".

وتساءل الكثير من المتابعين عن حقيقة هذه المادة الخطيرة، فهل يحق للخاطف أن يتزوج من يخطفه بقوة القانون؟

البوست المتداول 

حقيقة الزواج تحت الخطف

لا توجد هذه المعلومة في القانون، فما ورد في البوست المتداول خاطئ وغير صحيح، حيث تتراوح عقوبة الخطف في القانون المصري بين السجن 10 سنوات والإعدام، ولا يوجد مادة قانونية تنص على زواج الخاطف من المخطوف.

وتنص المادة 290 من قانون العقوبات المصري على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين.

وإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

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ماذا تقول المادة 395؟

المادة 395 المشار إليها في البوست، فهي مادة أُلغيت من قانون العقوبات المصري بموجب تعديل قانوني تم سنة 1981، ولم تكن تنص أيضًا على شيئ بخصوص زواج الخاطف من المخطوف.

وكان نص المادة قبل إلغائها: "من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلكم اللوائح بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات.

وإذا كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتمًا إنزالها إليها. فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا".

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