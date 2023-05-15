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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبل وقف بيعها.. كيف تربح من شهادة بنك التنمية الصناعية بفائدة 39%

شهادة ادخار
شهادة ادخار

يتساءل الكثير من العملاء عن تفاصيل الشهادات الثلاثية التي طرحها بنك التنمية الصناعية IDB بعائد تراكمي 39%، خاصة مع اقتراب انتهائها ووقف بيعها.

ولاقت الشهادات الثلاثية التي طرحها بنك التنمية الصناعية IDB بعائد تراكمي 39% يصرف مقدما إقبالا كبيرا من جانب العملاء منذ الإعلان عنها الشهر الماضي.

وأوشكت شهادة بنك التنمية الصناعية على تحقيق المستهدف منها، حيث من المتوقع وقف بيعها خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل شهادة بنك التنمية الصناعية

شهد منتصف أبريل الماضي، طرح بنك التنمية الصناعية IDB، شهادة إدخار ” إختيارك” مدتها 3 سنوات بعائد تراكمي 39% في المائة ذات العائد المدفوع بالكامل مقدما في اليوم التالي مباشرة لربط الشهادة وهو ما لم يحدث من قبل في السوق المصرفية المصرية.

تتميز شهادة بنك التنمية الصناعية بعائد تراكمي مرتفع بالإضافة إلى صرف العائد مقدما ليستفيد مشتري الشهادة مرتين من العائد.

وحدد البنك مبلغ 50 ألف جنيه كحد أدنى لشراء الشهادة وهو مبلغ في متناول شرائح كبيرة من المواطنين، كما منح البنك ميزة الإقتراض بضمانها حتى 50%‎؜ من قيمتها ما زاد من ميزة الشهادة وجاذبيتها.

ويسمح البنك لمشتري الشهادة باستردادها بعد 6 اشهر من تاريخ ربطها بعد تطبيق غرامات الاسترداد التي تصل إلى 7 % خلال العام الاول و6 % خلال العام الثاني و5‎ % حال تم الكسر خلال العام الثالث.

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ما الفرق بين شهادة 39% وباقي الشهادات؟

تتشابه شهادة «اختيارك»، ذات العائد التراكمي المدفوع مقدماً مع أذون الخزانة المصرية في أن كل منهما يُستحق عنه العائد مقدماً، في حين يختلفان عن بعضهما البعض في العديد من الأمور الأخرى خاصة مدة الاستحقاق للشهادة (3 سنوات) وأذون الخزانة المصرية بحد أقصى عام واحد.

فيما تختلف شهادة بنك التنمية الصناعية عن شهادات العائد المرتفع المطروحة من بقية البنوك المصرية في سعر الفائدة، حيث أن شهادة بنك التنمية الصناعية بعائد تراكمي مدفوع مقدماً 39% (معدل 13% في السنة الواحدة)، في حين أن سعر الفائدة في بقية شهادات البنوك يتراوح بين 16 وحتى 22%.

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