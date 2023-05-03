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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عوائد مرتفعة ومميزات بالجملة.. تفاصيل أحدث شهادة ادخار في مصر

البنك العربي الافريقي
البنك العربي الافريقي

يبحث المواطن بشكل مستمر عن شهادة الادخار الجديدة صاحبة العائد المرتفع، حيث تم طرح شهادة جديدة من قبل البنك العربي الأفريقي الدولي، وهي أجل 3 سنوات، يصل سعر الفائدة السنوي عليها إلى نحو 19.25%.

البنك العربي الافريقي 

أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك العربي الأفريقي

طرح البنك شهادة الادخار إميرالد الثلاثية بسعر فائدة 18.5% لدورية صرف العائد الشهرية، ويحصل عملاء البنك على 18.75% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و19% نصف سنوي، ونحو 19.25% لدورية صرف العائد السنوية.

يمكن شراء شهادة الادخار بدءًا من 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه، ويسمح بكسرها بعد مرور 6 أشهر على شرائها، كما يمكن للعملاء الاقتراض بضمانها.

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البنك العربي الأفريقي يلغي شهادة ادخار 22.5%

كان البنك العربي الأفريقي الدولي أعلن طرح شهادة ادخار جديدة أجل سنة ونصف (18 شهرا) بعائد ثابت بسعر فائدة يصل إلى 22.5% مع نهاية استحقاقها بداية من الاثنين 30 يناير الماضي، بينما تم إيقاف العمل بها منذ منتصف فبراير.

اجتماع لجنه السياسة النقدية

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان، والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

البنك العربي الافريقي 

شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة 

طرح "الأهلي المصري" شهادة الـ22% من البنك الأهلي المصري، وهي لمدة 3 سنوات بعائد شهري متناقص، أي في السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18% والسنة الثالثة 16%، ويكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

وكذلك في بنك مصر جرى طرح شهادة 22% بعائد متناقص كالتالي: 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، والحد الأدنى 1000 جنيه.

وأيضًا بنك القاهرة كشف عن البنك عن شهادة 22%، لمدة 3 سنوات وفائدة متناقصة، وهي كالتالي: السنة الأولى 22%، الثانية 18%، الثالثة 16%، والحد الأدنى  10000 جنيه.

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