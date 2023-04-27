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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

شهادات البنك الأهلي
شهادات البنك الأهلي

طرح البنك الأهلي المصري، عددا من الشهادات الإدخارية ذات عائد ثابت ومتغير وبمدد زمنية مختلفة، منها شهادة ادخار البنك الأهلي الجديدة شهادة الاستثمار (ب)، والتي تتيح للعميل استرداد أمواله بعد عام واحد فقط، بعد رفع الفائدة من البنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

شهادات البنك الأهلي المصري 

الشهادة البلاتينية الثلاثية

طرح البنك الأهلي المصري شهادة بعائد ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر فائدة ١٩٪؜ سنوى و يصرف العائد شهريا، الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها.

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري 

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري 

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة ذات عائد متغير لمدة 3 سنوات بعائد 18.5% يصرف ربع سنويا، الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

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الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتدرج

شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لاول سنة و ١٨٪؜ السنة الثانية و ١٦٪؜ السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا، الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها.

شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الشهري 

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

 طرح البنك الأهلي المصري شهادة لمدة 5 سنوات  بعائد 12.25% يصرف شهريا، الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟


شهادة الاستثمار (ب) من البنك الأهلي المصري 2023

 شهادة ادخار البنك الأهلي الجديدة شهادة الاستثمار (ب)، مدة الشهادة سنة واحدة تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء وتجدد تلقائيا في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك، وتتوفر الشهادة بمبلغ يبدأ من 500 جنيه وتدوم لمدة عام واحد فقط، وتقدم فائدة ثابتة بنسبة 11% تصرف شهريا ويمكن سحبها من أي ماكينة صراف آلي، والتي تتيح للعميل استرداد أمواله بعد عام واحد فقط.

مميزات شهادة الاستثمار (ب)

تخاطب شهادة الاستثمار (ب)، الأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب، سواء كانوا بالغين أو قصر، وتسمح لهم بالحصول على قروض أو بطاقات ائتمان بضمان هذه الشهادات، وتسترد الشهادة بالقيمة الاسمية في نهاية المدة، أو بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقيم الاستردادية المحددة.

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