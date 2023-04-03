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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الأهلي: 48 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار الجديدة خلال أول يوم

صدى البلد

 كشف البنك الأهلي المصري عن إقبال العملاء على الشهادات الجديدة بنوعيها 19%؜ ثابتة وذات العائد المتدرج 22% خلال السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة، حيث بلغت قيمة مدخرات العملاء فيهما 48 مليار جنيه خلال أول يوم لإطلاق الشهادتين.


وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا عن إصدار شهادتي ادخار لمدة ثلاث سنوات ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم، الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% بعائد سنوي ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا .


يذكر أن البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.

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