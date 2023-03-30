بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

ما أعلى شهادة إدخار في مصر؟ يبحث العديد من المواطنين، خاصة عملاء البنوك عن أعلى فائدة لشهادة ادخار حاليا بالبنوك، خاصة بعد انتهاء شهادات بنكي مصر والأهلي المرتفعة.

يذكر أن الأيام القليلة الماضية، شهدت انتهاء مدة شهادة الـ 18% المقدمة من بنكي مصر والأهلي وصرف عائدها لأصحابها، فضلا عن إيقاف شهادة الـ 25% التي سبق الإعلان عنها مؤخرا من ذات البنكين.

لم يتمكن العديد من العملاء، شراء شهادة الـ 25%، خاصة في ظل الإقبال الكثيف التي شهدته الشهادة بمجرد الإعلان عنها من قبل البنكين، وذلك حتى وصلت حصيلة الشهادة بالنبكين قرابة الـ 500 مليار جنيه ومن ثم تم إيقافها.

كما يريد أصحاب شهادات الـ 18%، إعادة استثمار أموالهم في شهادة جديدة مرتفعة العائد، خاصة بعد الإعلان عن عدم تجديد شهادة الـ 18% بعد انتهائها، لذلك يبحث الجميع عن أعلى شهادة ادخار حاليا.. فما هي؟

شهادة ادخار بنك ناصر

أعلن بنك ناصر الإجتماعي عن طرح حزمة من شهادات الادخار الجديدة بأسعار فائدة مرتفعة يصل لـ22% وفق آجال كل شهادة ودورية صرف العائد كما أورده على موقعه الإلكتروني.

وطرح البنك شهادات للأفراد وكبار السن والمؤسسات بأسعار فائدة تعد الأعلى على مستوى البنوك حاليا ودوريات مرنة.

وحدد البنك أسعار الفائدة على الشهادات الجديدة كالتالي:

-شهادة ثلاثية تراكمية (للأفراد): سعر الفائدة 22% يصرف العائد في نهاية المدة.

-شهادة سنة ونصف (الأفراد): نسبة الفائدة 20% يصرف العائد عند الاستحقاق.

-الشهادة الثلاثية (رد الجميل) لكبار السن من 60 عاماً إلى فوق: سعر الفائدة هو 17.75% يصرف العائد شهرياً، و19.25% يصرف سنوي ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.

عودة شهادات الـ 18%

لم يعلن البنك الأهلي أو بنك مصر عن تجديد شهادة الـ 18%، وكذا شهادة الـ 25% الذي تم طرحها مؤخرا من قبل البنكين.

رغم ذلك، أعلن البنك الأهلي الكويتي والبنك العربي، طرحهما شهادة مرتفعة العائد بفائدة 18% وهي أعلى شهادة في السوق حاليا.

وأعلن البنك الأهلي الكويتي مصر عن اكتتاب شهادة ادخار ثلاثية جديدة بسعر فائدة سنوي يصل إلى 18.25%، وهو أعلى عائد مقدم لديه على الشهادات.

كنا أعلن البنك العربي هو الآخر، خلال الأيام الماضية عن طرح وثيقة ادخار «الشهادة الثلاثية» بفائدة 18%.