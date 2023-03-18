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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبيل بدء استحقاق شهادة الـ 18%.. هل يمكن تجديدها مرة أخرى؟

صدى البلد

ثلاثة أيام تفصل عن فك شهادة الـ 18 % التي كان قد طرحها بنكا الأهلي ومصر، في العام الماضي، وذلك بعد مرور عام عليها وبدء صرف عائدها يوم 21 مارس 2022، فكيف يحصل المستحق على أموله؟ وهل يمكن تجديدها أم لا؟

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بدء استحقاق شهادة الـ 18% 

يبدأ يوم الأربعاء القادم استحقاق الشهادة ذات أجل السنة، بسعر فائدة سنوية 18%، والتي كان قد طرحها بنكا الأهلي ومصر في العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر الاستحقاق حتى بداية شهر يونيو القادم.

كيف يحصل المستحق على أمواله؟

كانت شهادة الـ 18% في بنكي الأهلي ومصر، قد جمعت خلال 71 يومًا فقط من طرحها أمام العملاء مدخرات بقيمة 750 مليار جنيه، ، بعد ما حققت المستهدف من طرحها، وبعد انتهاء المدة وبدء عملية الاستحقاق يقوم البنكان بتحويل قيمة الشهادة في الحساب الخاص بالعميل.

هل يمكن تجديد شهادة الـ 18% ؟

لم يعلن بنكا الأهلي ومصر حتى الآن عن أي تحركات جديدة وطرح شهادات مرتفعة العائد فوق المعروضة لديهما، على الرغم من اقتراب استحقاق شهادة الـ 18%، وفي حال التحفظ عليها بضمان قرض مضمن بالشهادة يتم تجديدها بالشهادة الثلاثية مرتفعة العائدة.

يقدم بنكا الأهلي ومصر شهادة أجل 3 سنوات بسعر فائدة سنوية 16% ويصرف العائد شهريًا و 16.25% على أن يُصرف العائد بشكل ربع سنوي، و 16.5% على أن يُصرف العائد بشكل نصف سنوي و 17.25% يُصرف سنويًا.

بدء استحقاق شهادة الـ 18 شهادة الـ 18 بنكي الأهلي ومصر هل يمكن تجديد شهادة الـ 18 شهادة أجل 3 سنوات

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