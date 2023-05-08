الحد الأدنى من الربح 1500 شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك التعمير والإسكان؟

طرح بنك التعمير والإسكان شهادات ثلاثية ذات العوائد الثابتة المميزة لمدة 3 سنوات، بعائد 20% سنويا، لتنضم إلى قائمة شهادات الادخار مرتفعة الفائدة.

وحدد البنك أجلين لصرف سعر الفائدة على شهادة الادخار، هما شهري سنوي، حيث يبلغ سعر الفائدة شهريا 18.5% وسنويا نحو 20%.

تفاصيل شهادة بنك التعمير والإسكان

ووفقا لبيان بنك التعمير والإسكان، فإن الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف، ويتم تاريخ السريان من اليوم التالي للشرءا وتجدد تلقائيا ما لم يفد العميل برغبته في عدم التجديد.

وبذلك فإن الحد الأدنى من الربح الخاص بالشهادة 1540 شهريا و20 ألف سنويا، باعتبار أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.

وبحساب عائد شهادة الـ 100 ألف فإن العائد الشهري سيكون (100000×18.5% / 12 شهر = 1541 جنيه)، فيما سيكون العائد السنوي (100000×20%= 20 ألف جنيه).

شروط كسر شهادة بنك التعمير والإسكان

وأفاد البنك، بأن للعميل الحق في استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء.

ووفقًا لشروط بنك التعمير والإسكان في حالة طلب الاسترداد بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء وحتى سنة، قبل تاريخ الاستحقاق الأصلي للشهادة، يتم خصم نسبة من سعر العائد المطبق على الشهادة، على أن يكون 11% من 6 أشهر حتى السنة الأولى، و10.5 في السنة الثانية، و10% في السنة الثالثة.

وفيما يلي نستعرض شهادات الادخار الموجودة حاليا بفائدة +20%:

أسعار شهادات الإدخار بالبنوك

شهادة بنك التنمية الصناعية

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت التراكمي المدفوع مقدما: بسعر فائدة 39% (مجمع) يتم إيداعه في حساب العميل من ثاني يوم شرائها، ويبدأ إصدار الشهادة من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الـ5 آلاف جنيه.

شهادة بنك ناصر الاجتماعى

شهادة ثلاثية تراكمية (للأفراد): سعر الفائدة 22% يصرف العائد في نهاية المدة.

شهادة سنة ونصف (الأفراد): نسبة الفائدة 20% يصرف العائد عند الاستحقاق.

شهادة البنك التجاري الدولي (CIB)

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Premium): سعر الفائدة 20% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.